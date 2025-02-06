СМИ: клуб из РПЛ близок к подписанию Арему из Второй Бундеслиги

Полузащитник «Кайзерслаутерна» Акинкуми Арему может продолжить карьеру в РПЛ – один из российских клубов является фаворитом в борьбе за 25-летнего нигерийца.

Фото: IMAGO

Нигерийский полузащитник «Кайзерслаутерна» Акинкуми Арему может перебраться в чемпионат России. По информации немецкого портала Der Betze Brennt, один из клубов РПЛ лидирует в борьбе за 25-летнего опорника. Однако название команды не уточняется.



Арему выступает за «Кайзерслаутерн» с 2021 года, играя во Второй Бундеслиге. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 600 тысяч евро.