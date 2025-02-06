«Надо проанализировать все риски, насколько футболист с такой травматичностью сможет ближайшие два-три года давать качество команде. Думаю, как раз поэтому сделка не так быстро складывается — хотят минимизировать все риски. Но риски есть всегда. Кажется, когда берёшь игрока за большие деньги, это должно быть гарантией качества. К сожалению, даже в таких сделках можно промахнуться. Если приняли решение о покупке, значит взвесили все за и против. Считают, что риск минимальный», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Илич прибыл в Россию, чтобы завершить свой переход в «Спартак». Сумма трансфера может составить 17–18 миллионов евро, а контракт с полузащитником может быть заключён на срок в четыре года.
В текущем сезоне Илич провёл 13 официальных матчей в составе «Торино», забил один гол и отдал одну голевую передачу. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 18 миллионов евро. Его действующее соглашение с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Агент Кузьмичёв объяснил задержку в переговорах "Спартака" и "Торино" по Иличу
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв рассказал о причинах, по которым «Спартак» пока не завершил трансфер 23-летнего полузащитника «Торино» Ивана Илича.
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