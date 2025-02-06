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Мусетти: "Сантос" может опередить ЦСКА в борьбе за Вильягру

Бразильский клуб рассматривает 23-летнего аргентинского опорника в качестве одного из вариантов для усиления состава, несмотря на интерес со стороны ЦСКА.
Фото: IMAGO
Как сообщает инсайдер Мусетти, «Ривер Плейт» уже отстранил Вильягру от тренировок в ожидании его скорого перехода в новую команду.

Вильягра присоединился к команде «Ривер Плейт» в феврале 2024 года, обойдясь клубу в 11 миллионов евро. За прошедший год 23-летний аргентинский полузащитник провёл 36 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 5,5 миллиона евро.

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