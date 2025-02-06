Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
22:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
21:00
БрестНе начат
ПСЖ
23:05
МонакоНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
23:00
ЛестерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:00
ЗенитНе начат
ЦСКА
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Динамо
19:30
СпартакНе начат

"Зенит" отметит столетие клуба международным турниром

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился планами «Зенита» на празднование столетия клуба.
Фото: пресс-служба законодательного собрания Санкт-Петербурга
«В рамках празднования столетия клуба действительно будут проходить турниры, в том числе и международный. Поэтому мы все с нетерпением ждем», — заявил Бельский «СЭ».

Ранее сообщалось, что на неназванный международный турнир в России были приглашены бразильские клубы «Интернасьонал», «Гремио», «Сантос» и «Васко да Гама». Однако точная дата проведения турнира не была объявлена.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится