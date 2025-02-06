«В рамках празднования столетия клуба действительно будут проходить турниры, в том числе и международный. Поэтому мы все с нетерпением ждем», — заявил Бельский «СЭ».
Ранее сообщалось, что на неназванный международный турнир в России были приглашены бразильские клубы «Интернасьонал», «Гремио», «Сантос» и «Васко да Гама». Однако точная дата проведения турнира не была объявлена.
"Зенит" отметит столетие клуба международным турниром
Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился планами «Зенита» на празднование столетия клуба.
Фото: пресс-служба законодательного собрания Санкт-Петербурга