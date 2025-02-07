- Меня здесь все устраивает, я очень рад быть в "Динамо". Рад, что у меня есть возможность поиграть в сильной лиге. Мне все нравится, кроме холода. Условия хорошие, вся семья у меня в Москве, тоже адаптируется. Я рад находиться здесь.
Артур Гомес, играющий на позиции левого крайнего нападающего, защищает цвета московского "Динамо" с лета прошлого года. Нынешний контракт бразильца с российским клубом рассчитан до июня 2029-го. В этом сезоне 26-летний вингер принял участие в 15 матчах за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 3+3 по системе гол плюс пас.
Источник: ТАСС
Гомес: я очень рад быть в "Динамо". Все нравится, кроме холода
Форвард "Динамо" Артур Гомес высказался о своем пребывании в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"