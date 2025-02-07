- Нападающий "Акрона" Артем Дзюба – лучший футболист в истории России. Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил чемпионат мира 2018 года, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную с Испанией.
Артем Дзюба, играющий на позиции центрфорварда, защищает цвета "Акрона" с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне 36-летний нападающий записал на свой счет три гола и столько же результативных передач на партнеров в 10 матчах за тольяттинскую команду в российской Премьер-лиге. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и с экс-нападающим "Зенита" Александром Кержаковым делит звание лучшего бомбардира в истории национальной сборной России.
Источник: "РБ Спорт"
Джурасович: Дзюба - лучший футболист в истории России
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории России.
Фото: ФК "Акрон"