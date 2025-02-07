"Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле. Что касается его возвращения, то "Динамо" — родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя. Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге", - цитирует Гафина Sport24.
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 41 матч и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.
На счету россиянина 89 выходов на поле в составе московского "Динамо", 19 забитых голов и 25 голевых передач. Захарян провел за национальную команду России 8 матчей и не отметился забитыми мячами. Ранее сообщалось, что Арсен Захарян может покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды.
"Мы всегда рады видеть его у себя". В "Динамо" высказались о возможном возвращении Захаряна
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном возвращении Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"