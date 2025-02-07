"Он отличный футболист, который может сыграть на фланге и в центре нападения. Его самое сильное качество — скорость. Он должен усилить "Спартак", - цитирует Карреру "СЭ".
Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из АЕКА. Предполагаемая сумма трансфера 20 миллионов евро, пресс-служба красно-белых сообщила, что Гарсия заключил контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне Ливай Гарсия провел за греческий АЕК во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 10 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 15 миллионов евро. Ранее Гарсия выступал за голландский "АЗ Алкмар".
Бывший тренер АЕКа Каррера: он отличный футболист, который может сыграть на фланге
Бывший тренер АЕКа Массимо Каррера высказался о переходе Ливая Гарсии в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"