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Деян Станкович оценил подписание "Спартаком" Ливая Гарсии

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал переход в московский клуб тринидадского нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям. Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих? Когда идем к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, что найдем способ, как использовать Гарсию", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

27-летний тринидадский нападающий Ливай Гарсия 7 февраля подписал с московским "Спартаком" контракт на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, опубликованным на интернет-портале Transfermarkt, сумма компенсации за переход футболиста из афинского АЕКа составила 18,7 миллионов евро. Форвард в составе красно-белых будет выступать под 11-м игровым номером.

В текущем сезоне Ливай Гарсия в составе греческого клуба принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

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