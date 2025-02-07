"Не успел он увидеть, где я стою, отдал не глядя. Не получилось достать. В целом глупая ошибка, но пока ничего страшного не вижу в этом. Единичный случай. Ещё во время игры поговорили, подбодрил Маричаля. Ничего страшного. Понятно, что это ошибка. Моей явной ошибки нет, но можно было сыграть удачнее. Да, как?то не везёт мне именно со "Спартаком". Думаю, что?нибудь придумаем в этой ситуации", - приводит слова Лещука "Матч ТВ".
7 февраля в ОАЭ состоялся очередной матч Зимнего кубка РПЛ, в котором друг с другом встречались двух московские команды - "Динамо" и "Спартак". Победу с минимальным счётом 1:0 одержали красно-белые. Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте - мяч в свои ворота отправил уругвайский защитник бело-голубых Николас Маричаль, который отдал Лещуку слишком сильный пас, а вратарь не смог обработать мяч.
Благодаря этой победе "Спартак" вышел в финал турнира, в котором 11 февраля сыграет против петербургского "Зенита". А "Динамо" 10 февраля предстоит встреча с "Ростовом" за 5-е место.
Лещук - об автоголе в матче со "Спартаком": моей явной ошибки нет
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук высказался о пропущенном голе в матче Зимнего кубка РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Москва