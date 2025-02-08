"Сегодня с Промесом не виделись, но до этого он приезжал к нам в отель, мы пообщались. Он расспрашивал про Россию, мы рассказали, что в этом году европейская зима, можно спокойно играть в футбол. Мы все скучаем по нему, ждем, когда вернется. Думаю, он в любой момент мог бы усилить "Спартака", - приводит слова Литвинова "Матч ТВ".
33-летний нидерландский футболист Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. За это время нападающий 235 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 114 голов, отдал партнерам по команде 59 голевых передач. В составе красно-белых голландец стал чемпионом России 2016/17, обладателем Суперкубка России 2017 и обладателем Кубка России 2021/22.
Литвинов: мы все в "Спартаке" скучаем по Промесу и ждем его возвращения
Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о бывшем одноклубнике, нидерландском нападающем Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"