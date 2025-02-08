"Общался с Промесом. Это было и в отпуске, и когда он приезжал на игры. Все хорошо. Он очень сильно скучает по "Спартаку", хочет вернуться. И хочет решить свои вопросы. Он такой игрок, который готов сразу выйти на поле", - приводит слова Рябчука "СЭ".
С февраля 2024 года нидерландский нападающий Квинси Промес находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где местные власти рассматривают запрос прокуратуры Амстердама о его экстрадиции на родину, поскольку там он приговорен судом к многолетнему тюремному заключению за контрабанду наркотических веществ и вооруженное нападение на человека.
Ранее голландец был игроком московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг.
Рябчук: Промес очень сильно скучает по "Спартаку" и хочет вернуться
Защитник московского "Спартака" Олег Рябчук рассказал об общении с бывшим одноклубником Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"