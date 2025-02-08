"Все западные команды знают, что "Зенит" может заплатить любые деньги, поэтому завышают цены. Где иностранцы, которых питерцы покупали год назад? Куда они делись?" - цитирует Хаджи "Чемпионат".
"Зенит" набрал 39 очков по итогам 18 туров и ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего "Краснодара" лишь по дополнительным показателям. Топ-3 замыкает московский "Спартак", в копилке которого 37 набранных баллов.
Весенняя часть РПЛ для сине-бело-голубых стартует домашним поединком против столичного ЦСКА в рамках 19-го тура. Игра пройдет 1 марта на "Газпром Арене".
Хаджи: где иностранцы, которых "Зенит" покупал год назад? Куда они делись?
Бывший генеральный менеджер "Спартака" Александр Хаджи высказался о зимней трансферной компании "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"