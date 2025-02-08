"С нынешним составом "Динамо" способно бороться за призовые места. Что касается чемпионства, то в прошлом сезоне эти же футболисты были в полушаге от титула. Все может повториться. Главное, в каком состоянии бело-голубые подойдут к возобновлению чемпионата", - цитирует Точилина "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место с 26-ю очками в своем активе.
Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что петербургский "Зенит" является действующим обладателем трофея. Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов подряд.
Точилин: с нынешним составом "Динамо" способно бороться за призовые места
Российский тренер Александр Точилин высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"