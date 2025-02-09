- Иван Башич очень счастлив в "Оренбурге", но ситуация там сложная. Сказать честно, на данный момент у них не совсем сильная команда, они продали лидеров, им будет очень тяжело остаться в РПЛ. Башичу предложили новый контракт, но он игрок сборной Боснии и Герцеговины и должен играть в высших дивизионах.
22-летний Иван Башич, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Оренбург" летом 2022 года. Контракт игрока сборной Боснии и Герцеговины с российским клубом действует до конца июня этого года. В текущем сезоне хавбек провел за оренбуржцев 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость боснийского футболиста в 1,2 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Агент Башича: "Оренбург" продал лидеров, команде будет очень тяжело остаться в РПЛ
Владелец агентства, представляющего интересы хавбека "Оренбурга" Ивана Башича, Ивица Дзидич намекнул, что игрок может покинуть клуб.
Фото: ФК "Оренбург"