"По поводу интереса к Сучичу у нас был звонок из "Зенита", но в понедельник у Петара уже назначено медицинское обследование в миланском "Интере". Из "Спартака" с нами никто не связывался", - цитирует Дзидича Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Зенит" или "Спартак" могут перебить предложение миланского "Интера" по полузащитнику Петару Сучичу.
Сучич играет за загребское "Динамо" с лета 2023 года. Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне опорный хавбек провел за команду 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хорвата в 12 миллионов евро.
Представитель Сучича: был звонок из "Зенита", но у Петара уже назначено медобследование в "Интере"
Ивица Дзидич, владелец агентства, работающего с хавбеком загребского "Динамо" Петаром Сучичем, рассказал, что игроком интересовался "Зенит".
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