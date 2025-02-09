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Орещук: нынешний состав "Краснодара" без усилений справится в борьбе за чемпионство

Российский функционер Роман Орещук высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Нынешний состав "Краснодара" без усилений справится в борьбе за чемпионство. Но "Зенит" — самый главный фаворит на золото. Давайте трезво смотреть на вещи — куда нужны новички "Краснодару"? Команда плохо укомплектована? Зачем из лучшего пытаться делать ещё лучше", - цитирует Орещука "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю набранными очками.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду, также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

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