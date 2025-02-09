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Спортдир бразильского "Гремио" объяснил, почему клуб отказался от приглашения на турнир в России

Спортивный директор "Гремио" Луис Вагнер прокомментировал информацию, что его команда была приглашена на турнир в Россию.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы действительно получили приглашение сыграть товарищеский турнир в России в эти даты, но отказались. Мы не сможем поехать из-за очень большого пути. Поездка слишком долгая для того времени, которое у нас будет", - цитирует Вагнера Sport24.

Ранее сообщалось, что товарищеский турнир с участием российских и зарубежных клубов должен состояться грядущим летом. По итогам прошлого сезона "Гремио" занял 14-е место в чемпионате Бразилии с 45-ю очками. Также сообщалось, что на товарищеский турнир могут быть приглашены команды из Саудовской Аравии.

Напомним, что с 15-го июня по 15-е июля 2025 года состоятся матчи Межконтинентального кубка ФИФА. Российский клубы отстранены от участия в международных матчах с февраля 2022 года.

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