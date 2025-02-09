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Агент Помазуна рассказал об адаптации голкипера в "Спартаке"

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Спартака" Ильи Помазуна, рассказал об адаптации своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Адаптация проходит нормально, никаких проблем нет. Приняли Илью хорошо. Лишний раз сейчас его не хочется дергать, пусть готовится", - цитирует агента "РБ Спорт".

Илья Помазун перешел в московский "Спартак" из ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. Ранее голкипер на правах аренды выступал за екатеринбургский "Урал", всего на счету вратаря 105 матчей в Российской Премьер-Лиге, 144 пропущенных мяча и 26 матчей "на ноль".

После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.

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