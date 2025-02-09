«Я не знал об этом футболисте ничего, но потом посмотрел, как он играл в Греции, и могу сказать, что в «Спартак» приехал очень качественный футболист. Не зря за него отдали такие деньги. Теперь главное, чтобы он нормально адаптировался, и начал приносить пользу команде. Такого игрока не хватало «Спартаку», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
7 февраля стало известно о переходе Ливай Гарсии из греческого АЕКа в московский «Спартак». Сумма трансфера составила 18,7 миллиона евро, что стало самым дорогим приобретением в истории столичного клуба.
В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл 22 матча за греческую команду во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.
Футболист из Тринидада и Тобаго подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2028 года.
Мостовой — о Гарсии: в "Спартак" приехал очень качественный футболист
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил переход Ливай Гарсии в столичный клуб.
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