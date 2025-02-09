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Агент Акаев: подписание Гарсии — большая победа менеджмента "Спартака"

Футбольный агент Джамал Акаев, работающий с греческим и турецким рынками, оценил переход Ливая Гарсии в московский «Спартак».
Фото: IMAGO
«В последнее время я внимательно слежу за греческим рынком и достаточно погружён в события, в нём происходящие. Могу сказать, что Ливай Гарсия — яркий игрок, способный одинаково здорово сыграть как на острие, так и на флангах в атаке. Один из самых ярких созидателей Суперлиги Греции на протяжении последних пяти лет. Главная звезда чемпионского АЕКа 2023 года.

Трансфер Гарсии в «Спартак» широко освещается в греческих СМИ, среди специалистов и болельщиков. На сегодняшний день этот трансфер видится большой победой менеджмента «Спартака», — цитирует Акаева «Чемпионат».

О переходе было официально объявлено 7 февраля. Сумма трансфера составила 18,7 миллиона евро. Всего за АЕК Гарсия провёл 160 матчей, в которых забил 56 мячей и отдал 27 результативных передач. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Греции в сезоне-2022/23, а также Кубок страны.

Напомним, что в январе стало известно имя нового спортивного директора «Спартака». Им стал Франсис Кахигао, который ранее работал в «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае». Под его руководством «Спартак» уже осуществил два трансфера в текущее трансферное окно: были подписаны Илья Помазун и Ливай Гарсия.

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