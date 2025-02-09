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Николич: уверен, что ЦСКА усилится, но не надо ожидать чуда

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подтвердил, что клуб планирует приобрести новых игроков до конца зимнего трансферного окна.
Фото: ФК ЦСКА
«Думаю, да, ждать новичков можно. Но, к сожалению, до сих пор никого нет. А уже заканчивается второй сбор. Будет здорово, если у нас будут усиления, но не надо ожидать чуда. Каждому футболисту нужно время на адаптацию, будь то игрок из Южной Америки, Африки и так далее. Уверен, что ЦСКА усилится до конца трансферного окна. Всем нужно набраться терпения», — заявил Николич «Чемпионату».

Напомним, что у ЦСКА был трансферный запрет на регистрацию игроков, установленный ФИФА. Этот запрет был снят только 27 января. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.

Уже 1 марта возобновится РПЛ, и армейцам предстоит сыграть против петербургского «Зенита» на его поле.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.

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