«Сейчас я жду следующего шага от ЦСКА, предложения по продлению контракта. Сейчас никаких переговоров нет», — заявил агент «СЭ».
Милан Гайич присоединился к ЦСКА летом 2022 года, перейдя из «Црвены Звезды» на правах свободного агента. За это время сербский защитник сыграл 100 матчей за ЦСКА, в которых забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гайича составляет 4 миллиона евро.
Агент Гайича: ждем предложения о продлении контракта от ЦСКА
Фото: ФК ЦСКА