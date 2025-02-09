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Агент Гайича: ждем предложения о продлении контракта от ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Милана Гайича Раде Чалдович прокомментировал ситуацию с контрактом футболиста.
Фото: ФК ЦСКА
«Сейчас я жду следующего шага от ЦСКА, предложения по продлению контракта. Сейчас никаких переговоров нет», — заявил агент «СЭ».

Милан Гайич присоединился к ЦСКА летом 2022 года, перейдя из «Црвены Звезды» на правах свободного агента. За это время сербский защитник сыграл 100 матчей за ЦСКА, в которых забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гайича составляет 4 миллиона евро.

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