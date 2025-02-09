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Агент Дивеева: некоторая работа ведется, но говорить о ней не будем. Интерес из Европы сохраняется

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал, что к игроку по-прежнему сохраняется интерес из Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
- Если в прессе что-то не появляется, это не значит, что нет интереса. Некоторая работа ведется, но говорить о ней не будем. Интерес из Европы сохраняется. Но Игорь доволен своим положением в ЦСКА, продолжает играть. Если будет хорошее предложение — мы его рассмотрим.

25-летний центральный защитник Игорь Дивеев защищает цвета московского ЦСКА с 2019 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 24 матчах за "армейцев" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и голевую передачу. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 7,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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