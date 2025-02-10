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Агент Дасы: Эли может покинуть "Динамо" летом

Агент израильского защитника «Динамо» Эли Дасы Боаз Горен прокомментировал ситуацию с возможным уходом игрока из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
«На данный момент мы не смогли договориться с «Динамо» о продлении контракта. Если мы не сможем сделать это к тому времени, когда Эли получит желаемое предложение из-за рубежа, то он уйдет в конце сезона.

Тренерскому штабу очень нравится Даса. Они говорят об этом каждый день. Кроме того, статистические исследования показывают, что Эли — один из лучших правых защитников РПЛ», — цитирует агента «СЭ».

Контракт 32-летнего защитника с московским «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона. Даса перешёл в «Динамо» в сентябре 2022 года на правах свободного агента, покинув «Витесс». За это время он провёл 71 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что «Динамо» близко к подписанию ещё одного иностранного правого защитника Касереса. Дасе же предлагали расторгнуть контракт с выплатой компенсации, однако он пока не принял это предложение.

После 18 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков.

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