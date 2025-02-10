"Мне сложно сказать что-то об этом футболисте, я просто не знаю его. Только время покажет, правильный ли это выбор. Деньги тратятся большие, но это значит, менеджмент клуба считает, что игрок усилит команду. Уже по ходу чемпионата видно будет, что из себя представляет Гарсия. Сейчас рано делать какие-либо выводы", - цитирует Юрана "РБ Спорт".
Нападающий Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа этой зимой за 20 миллионов евро и заключил контракт на 3,5 года. В текущем сезоне форвард провел за греческий клуб во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 15 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице с 8-ю очками. "Спартак" проведет выездную встречу с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Юран - о Гарсии: деньги тратятся большие, но это значит, менеджмент клуба считает, что игрок усилит команду
Российский тренер Сергей Юран высказался о трансфере Ливая Гарсии в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"