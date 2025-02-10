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Масалитин: переход Ливая Гарсии за 20 миллионов евро - самый странный трансфер этой зимы

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о переходе Ливая Гарсии в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Можно ли назвать трансфер Ливая за 20 млн евро самым странным в зимнее трансферное окно? Пока да, это очень странный трансфер. Именно из-за суммы — ну какие 20 млн евро за игрока из АЕКа? Я понимаю, это был бы молодой, перспективный игрок из топ-лиги, но тут… Понятно, что в каком-то смысле это был вынужденный трансфер, но неужели это единственный вариант?" - цитирует Масалитина "РБ Спорт".

Нападающий Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа этой зимой за 20 миллионов евро и заключил контракт на 3,5 года. В текущем сезоне форвард провел за греческий клуб во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 15 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице с 8-ю очками. "Спартак" проведет выездную встречу с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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