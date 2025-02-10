"Мы разберём и посмотрим игру. Что-то у нас получалось. Но, кажется, Валерий Георгиевич чем-то был, как всегда, не до конца доволен. Он всегда недоволен — это хорошо. В некоторых простых ситуациях мы усложняли игру и выбирали не лучший вариант для выхода из обороны", - цитирует Байрамяна "Чемпионат".
Сегодня, 10-го февраля, "Ростов" одержал победу над московским "Динамо" в матче за 5-6 место Зимнего кубка РПЛ со счетом 4:0. Забитыми мячами отличились Голенков (дубль), Мохеби и Роналду.
После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с московским "Динамо". В полуфинале Пути РПЛ Кубка России "Ростов" проведет два матча с петербургским "Зенитом", который является действующим обладателем трофея.
Байрамян: Карпин всегда чем-то недоволен - это хорошо
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о работе с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"