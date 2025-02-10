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Агент Сако высказался о будущем защитника "Ростова"

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Будущее Сако? Умар останется в "Ростове", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Умар Сако провел за "Ростов" во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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