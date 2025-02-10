"Спартак" находится там, где он и должен находиться. Со всем, что окружает этот клуб: со своей армией болельщиков, деньгами, футболистами. "Спартак" должен быть в тройке лидеров с закрытыми глазами, всегда. Сейчас он там и находится, и до конца чемпионата мы будем видеть интригу в борьбе за чемпионство", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего в таблице "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место.
Команда Деяна Станковича сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Напомним, что петербургский "Зенит" является действующим обладателем трофея, также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Мостовой: "Спартак" должен быть в тройке лидеров с закрытыми глазами, всегда
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионских амбициях московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"