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Угаров: Соболев наверняка захочет как-то проявить себя в матче со "Спартаком"

Бывший полузащитник "Зенита" Денис Угаров поделился ожиданиями от игры нападающего петербургского клуба Александра Соболева в финале Зимнего кубка РПЛ против московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Я не думаю, что он будет как-то особенно заряжен. Хотя наверняка захочет каким-то образом проявить себя. Доказывать Соболев будет в чемпионате России, когда будет важная игра, решающая, может быть, судьбу медалей. Тогда да. А это все – просто тренировочные игры", - приводит слова Угарова "РБ Спорт".

11 февраля в ОАЭ состоится финальный матч предсезонного товарищеского турнира - Зимнего кубка РПЛ 2025 года. В нем встретятся друг с другом московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Нападающий Александр Соболев в настоящее время выступает в составе петербургского "Зенита", который в августе 2024 года выкупил футболиста у московского "Спартака" (по информации СМИ, сумма компенсации составила 10 млн евро). Ранее форвард в составе красно-белых выступал на протяжении 4,5 лет.

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