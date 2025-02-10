"Ждем. Есть надежда, что это будет в ближайшие 2-3 дня. Потом надо адаптировать этих футболистов. Этого времени, конечно, недостаточно. Когда с первого дня сборов игроки участвуют — это то, что устраивает тренера. Но в этих условиях надо работать и быть счастливыми, что у нас вообще есть возможность усиливаться. Этого долго не было у ЦСКА", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА близок к закрытию сделок по двум бразильским футболистам: 25-летнему центральному нападающему "РБ Брагантино" Алеррандро и 18-летнему атакующему полузащитнику "Фламенго" Лоррану.
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги "армейцы" с 31-м набранным очком располагаются на шестом месте в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы красно-синие 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ на выезде сыграют с петербургским "Зенитом".
Тренер ЦСКА Николич: ждем усиления - надеемся, что оно будет в ближайшие 2-3 дня
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, ожидает ли он усиления состава.
Фото: ПФК ЦСКА