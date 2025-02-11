Действующий контракт 31-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. При этом сообщается, что Дмитрий готов конкурировать за место на поле с другими защитниками "Зенита", в число которых входят Нино, Страхинья Эракович, Алип, Родригао, Дркушич.
Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с октября 2020 г. При этом с января по июнь 2024 года футболист на правах аренды играл в "Сочи". В текущем сезоне защитник принял участие в 7 официальных матчах (все - в Кубке России), в которых забил 1 гол и получил 1 желтую карточку.
Источник: "Спорт День за Днем"
СМИ: "Зенит" не предлагал Чистякову новый контракт
По информации СМИ, петербургский "Зенит" не предлагал центральному защитнику Дмитрию Чистякову новый контракт.
Фото: ФК "Зенит"