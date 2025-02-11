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Источник: "Рубин" требует за Даку более €10 млн — "Локомотив" отказался от сделки

Московский «Локомотив» предпринял новую попытку подписать нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
По информации «Чемпионата» казанский клуб запросил за форварда сумму свыше 10 миллионов евро. После этого переговоры со стороны «Локомотива» были прекращены.

Даку, 27-летний нападающий, играет за «Рубин» с июля 2023 года. Он перешёл в эту команду из хорватского «Осиека» за 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

После 18 туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 35 очками.

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