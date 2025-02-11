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Варгас: "Гремио" отказался от покупки Виллиана Роши из ЦСКА

Бразильскому клубу «Гремио» был предложен вариант с трансфером защитника ЦСКА Виллиана Роши.
Фото: ФК ЦСКА
По информации журналиста Фабио Варгаса в социальных сетях «Гремио» был предложен вариант с трансфером защитника ЦСКА Виллиана Роши. Однако клуб решил не подписывать 30-летнего игрока.

Контракт Роши с ЦСКА действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро. В текущем сезоне Роша принял участие в 19 матчах во всех турнирах, где записал на свой счёт три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение «Вероны» о покупке Роши в конце трансферного окна в Европе. Однако, если поступит выгодное предложение, клуб готов рассмотреть возможность продажи защитника.

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