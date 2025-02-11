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Sport24: "Рубин" проявлял интерес к защитнику сборной Южной Кореи, но сделка не состоялась

Защитник «Сеула» Ким Чжу Сон мог оказаться в казанском «Рубине».
Фото: ФК "Сеул"
По информации Sport24, казанский «Рубин» проявлял интерес к защитнику сборной Южной Кореи и клубу «Сеул» Ким Чжу Сону, однако переход не состоялся.

Контракт Ким Чжу Сона с «Сеулом» действует до 31 декабря 2025 года. Его текущая стоимость оценивается в 850 тысяч евро по версии Transfermarkt. В прошедшем сезоне корейский защитник провёл 26 матчей во всех турнирах.

В 2024 году «Сеул» занял четвёртое место в чемпионате Южной Кореи.

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