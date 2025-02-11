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Дзюба высказался о подписании нового контракта с "Акроном"

Нападающий "Акрноа" Артём Дзюба рассказал, есть ли на данный момент какая-то ясность в вопросе нового контракта с тольяттинским клубом.
Фото: ФК "Акрон"
"Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Тедеев. Причем, насколько мне известно, этот вопрос важен не только для меня, но и для большинства лидеров "Акрона". Думаю, если Тедеева здесь не будет, то и многих ведущих футболистов — тоже", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Нападающий Артём Дзюба является игроком тольяттинского футбольного клуба "Акрон" с сентября 2024 года, когда стороны подписали друг с другом однолетний контракт.

В текущем сезоне форвард в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 3 гола и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет 1,8 миллион евро.

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