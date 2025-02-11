"Интрига в нашем чемпионате есть, и это очень хорошо. Думаю, что чемпионство разыграют "Зенит" и "Краснодар". Но кто знает, что будет на самом деле. Пока это два очевидных фаворита лично для меня. Но остальные клубы тоже могут включиться в гонку. Весной будет интересно", - приводит слова Юрана "РБ Спорт".
По итогам первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги (т.е. после 18-ти туров) футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит" набрали одинаковое количество очков - 39. Однако по дополнительному показателю - результату личной встречи - выше в турнирной таблице находятся "быки".
Чемпионат России по футболу возобновится 28 февраля матчами 19-го тура, в котором "Зенит" примет московский ЦСКА, а а "Краснодар" - самарские "Крылья Советов".
Юран назвал двух очевидных фаворитов в чемпионской гонке РПЛ
Футбольный тренер Сергей Юран поделился своими ожиданиями от второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"