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Юран назвал двух очевидных фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

Футбольный тренер Сергей Юран поделился своими ожиданиями от второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"
"Интрига в нашем чемпионате есть, и это очень хорошо. Думаю, что чемпионство разыграют "Зенит" и "Краснодар". Но кто знает, что будет на самом деле. Пока это два очевидных фаворита лично для меня. Но остальные клубы тоже могут включиться в гонку. Весной будет интересно", - приводит слова Юрана "РБ Спорт".

По итогам первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги (т.е. после 18-ти туров) футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит" набрали одинаковое количество очков - 39. Однако по дополнительному показателю - результату личной встречи - выше в турнирной таблице находятся "быки".

Чемпионат России по футболу возобновится 28 февраля матчами 19-го тура, в котором "Зенит" примет московский ЦСКА, а а "Краснодар" - самарские "Крылья Советов".

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