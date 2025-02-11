Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брест
20:45
ПСЖНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Боруссия ДНе начат
Манчестер Сити
23:00
Реал МадридНе начат
Ювентус
23:00
ПСВНе начат

Кубок Англии

Новости
Эксетер Сити
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Оренбург
0 - 0 0 0
Велес1 тайм
Спартак
19:30
ЗенитНе начат

Сперцян назвал задачу сборной Армении: как можно скорее попасть на чемпионаты мира и Европы

Армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян ответил на вопрос, когда сборная Армении сможет выйти на большой турнир.
Фото: IMAGO
"Это мечта нашей команды, мы этого очень хотим. Иногда что-то складывается не так, как мы хотим. Тяжелые игры, где-то не хватает опыта — у нас много молодых футболистов. Мы будем выполнять свою задачу — как можно скорее попасть на чемпионат мира и чемпионат Европы. Сейчас у нас будет игра с Грузией — там посмотрим", - приводит слова Сперцяна Sport24.

Сборная Армении по футболу начиная с 1996 года ни разу не квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира и Европы. По состоянию на 19 декабря 2024 года национальная команда в рейтинге ФИФА занимает 100-е место.

В сентябре 2025 года сборная Армении стартует в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года в Европе: армяне попали в группу F, соперниками по которой стали команды Венгрии, Ирландии и победитель четвертьфинала Лиги наций сезона-2024/25 Португалия - Дания.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится