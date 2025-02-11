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Сперцян назвал задачу сборной Армении: как можно скорее попасть на чемпионаты мира и Европы
Сегодня, 15:11
Армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян ответил на вопрос, когда сборная Армении сможет выйти на большой турнир.
Фото: IMAGO
"Это мечта нашей команды, мы этого очень хотим. Иногда что-то складывается не так, как мы хотим. Тяжелые игры, где-то не хватает опыта — у нас много молодых футболистов. Мы будем выполнять свою задачу — как можно скорее попасть на чемпионат мира и чемпионат Европы. Сейчас у нас будет игра с Грузией — там посмотрим", - приводит слова Сперцяна
Sport24
.
Сборная Армении по футболу начиная с 1996 года ни разу не квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира и Европы. По состоянию на 19 декабря 2024 года национальная команда в рейтинге ФИФА занимает 100-е место.
В сентябре 2025 года сборная Армении стартует в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года в Европе: армяне попали в группу F, соперниками по которой стали команды Венгрии, Ирландии и победитель четвертьфинала Лиги наций сезона-2024/25 Португалия - Дания.
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Эдуард Сперцян
Краснодар
Сборная Армении
Чемпионат Мира
Чемпионат Европы
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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