"Непопадание в тройку. С таким составом не попасть в тройку почти нереально. Тем более что еще купили дорогого нападающего. Думаю, "Спартак" спокойно займет место в тройке и будет бороться за чемпионство", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от промежуточных лидеров - футбольного клуба "Краснодар" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.
В 19-м туре, который станет первым после зимней паузы, красно-белые 2 марта на своем поле примут футбольный клуб "Оренбург".
Мостовой: с таким составом, как у "Спартака", не попасть в тройку почти нереально
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, какой результат в текущем сезоне для московского "Спартака" станет провальным.
Фото: ФК "Спартак"