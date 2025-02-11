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Тарханов: "Спартак" купил Солари, чтобы обойти "Зенит" и выиграть РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов оценил трансфер аргентинского вингера Пабло Солари из "Ривер Плейта" в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" купил Пабло Солари, чтобы выиграть РПЛ. Красно-белые укрепляются, чтобы обойти "Зенит" в турнирной таблице. Посмотрим, как будет играть аргентинец. Но если клуб платит такие деньги, то надо выигрывать золотые медали. Иначе зачем тратить средства, когда нет еврокубков?" - заявил Тарханов.

11 февраля московский "Спартак" объявил о трансфере аргентинского вингера Пабло Солари из "Ривер Плейта". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро, а сам игрок заключил с московским клубом контракт до лета 2029 года.

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает третье место. В активе подопечных Деяна Станковича 37 набранных очков в 18 матчах. Отставание от "Краснодара" и "Зенита", которые расположились на первой и второй строчках, составляет два очка.

Источник: "РБ Спорт"

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