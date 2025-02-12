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Источник: "Динамо" Махачкала близко к подписанию Аззи

Алжирский правый защитник «Белуиздада» Юссеф Аззи прибыл в Махачкалу для завершения перехода в «Динамо».
Фото: ФК "Белуиздада"
По информации Spuerlilo, в ближайшее время игрок подпишет контракт с российским клубом.

В текущем сезоне Юссеф Аззи провел 21 матч за алжирский клуб во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 225 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В настоящее время «Белуиздада» занимает второе место в чемпионате Алжира.

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