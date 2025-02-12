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Сперцян: нельзя говорить, что я перерос уровень РПЛ

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал мнение о том, что уровень Российской Премьер-Лиги для него уже недостаточно высок.
Фото: ФК "Краснодар"
«Перерос ли я РПЛ? Нет, так нельзя говорить. Как понять перерос? Нельзя обесценивать РПЛ. Здесь играют сильные футболисты, работают качественные тренеры. Да, чемпионат упал по уровню по сравнению с тем, что было, когда я только начинал, когда были еврокубки и так далее. Но чемпионат сложный, есть интересные футболисты», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Сперцян отыграл 133 матча за «Краснодар», забив 39 голов и отдав 28 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость армянского футболиста составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о возможном переходе 24-летнего полузащитника в «Лидс Юнайтед».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков.

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