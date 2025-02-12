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Дркушич: "Зенит" станет чемпионом!

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич поделился мнением о противостоянии с «Спартаком» и выразил уверенность в итоговом успехе своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
«Сильнее ли наголову «Зенит» «Спартака»? Это одна игра. У нас еще много работы. На каждой тренировке нужно отдавать всего себя. Когда возобновится чемпионат, мы будем готовы. «Зенит» станет чемпионом!», — заявил Дркушич «СЭ».

В финале Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:0.

Во втором круге Российской Премьер-Лиги «Спартак» и «Зенит» встретятся 16 марта в рамках 21-го тура. Игра пройдёт на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».


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