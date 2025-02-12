"Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что французский "Ланс" заинтересован в подписании Сперцяна.
После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками в своем активе.
Сперцян: я хочу уехать, но не могу кинуть "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"