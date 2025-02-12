"Летом 2023 года, когда был вариант с "Аяксом", я очень сильно переживал, на чемоданах, считай, сидел. Загорелся ужас как! Сейчас об этом не думаю. Я ни о чём не жалею, играю в самом сильном клубе России, прошёл через самую сильную академию. Как судьба сложится – так сложится", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что французский "Ланс" заинтересован в подписании Сперцяна.
После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на десятой строчке в таблице с 18-ю очками в своем активе.
Сперцян: когда был вариант с "Аяксом", я очень сильно переживал, на чемоданах, считай, сидел. Загорелся ужас как!
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал об интересе к себе со стороны "Аякса".
Фото: ФК "Краснодар"