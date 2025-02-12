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В "Химках" отреагировали на информацию о бойкоте команды из-за задержки зарплат

В пресс-службе подмосковных "Химок" прокомментировали информацию о возможном бойкоте ближайших матчей.
Фото: ФК "Химки"
"Команда работает в штатном режиме. Информация о тренировках и контрольных матчах ежедневно публикуется в наших соцсетях. Финансовая составляющая — внутреннее дело клуба, её не комментируем. Контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться", - цитирует представителя пресс-службы "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что игроки подмосковных "Химок" недовольным задержками зарплат и намерены бойкотировать ближайший товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Напомним, что на инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова было заведено уголовное дело.

После 18-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет на своем поле с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место в таблице с 14-ю очками в своем активе.

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