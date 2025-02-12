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Агент Солари: Пабло счастлив снова работать в одной команде с Барко

Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника Пабло Солари, высказался об адаптации аргентинца в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Пабло очень счастлив быть в "Спартаке". И он счастлив снова работать в одной команде с Эсекьелем Барко", - цитирует агента "СЭ".

Пабло Солари перешел в московский "Спартак" из "Ривер Плейта" этой зимой за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Ранее полузащитник выступал вместе с Эсекьелем Барко за аргентинский "Ривер Плейт".

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом".

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