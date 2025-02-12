"Конечно, сказывается отсутствие игрока такого уровня в команде. Чалова нелегко заменить. У нас тоже есть молодые и качественные парни, например, Мусаев. Я доволен тем, как он действует в атаке. Уверен, в будущем он будет забивать ещё больше", - цитирует Гайича "Советский спорт".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА летом 2024 года.
Тамерлан Мусаев перешел в московский ЦСКА из калининградской "Балтики" в январе 2024 года за 300 тысяч евро. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.
Гайич: Чалова нелегко заменить, сказывается отсутствие игрока такого уровня
Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о кризисе в атаке "армейцев".
Фото: ФК ПАОК