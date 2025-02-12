"На меня ничего не давит, я спокоен. С руководством о результатах на турнире не говорил", - приводит "РИА Новости" слова Лички.
Напомним, в понедельник, 10 февраля, состоялся матч за пятое место Зимнего Кубка РПЛ, в котором московское "Динамо" встречалось с "Ростовом". Игра завершилась разгромным поражением бело-голубых со счетом 0:4. Команда Марцела Лички заняла на турнире последнее место, уступив во всех трех поединках.
Личка: на меня ничего не давит, я спокоен
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что на него не давит итог выступления его команды на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"