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Личка: на меня ничего не давит, я спокоен

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что на него не давит итог выступления его команды на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"На меня ничего не давит, я спокоен. С руководством о результатах на турнире не говорил", - приводит "РИА Новости" слова Лички.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, состоялся матч за пятое место Зимнего Кубка РПЛ, в котором московское "Динамо" встречалось с "Ростовом". Игра завершилась разгромным поражением бело-голубых со счетом 0:4. Команда Марцела Лички заняла на турнире последнее место, уступив во всех трех поединках.

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